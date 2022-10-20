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Общество20 октября 2022 6:46

Стало известно, на что волгоградские семьи тратят маткапитал

Родители делают вклад в образование и улучшение жилищных условий детей
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Стало известно, на что волгоградские семьи тратят маткапитал

Стало известно, на что волгоградские семьи тратят маткапитал

Фото: Архив "КП"

Чаще всего семьи Волгоградской области тратят материнских капитал в улучшение жилищных условий, образование и ежемесячные выплаты. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе регионального ПФР.

На первом месте у родителей стоит конечно же разрешение жилищного вопроса. В сентябре 2022 года на эти цели мамы и папы потратили порядка 500 миллионов рублей. Волгоградцы за счет маткапитала покупали дома, квартиры или погашали ипотеки. На втором – обучение в вузе или ссузе. В первый месяц осени на эти цели ушло около 40 миллионов.

Довольно часто родители с низким доходом предпочитают получают из средств семейного капитала ежемесячные выплаты в размере прожиточного минимума на ребенка. Этим способом реализации маткапитала воспользовались сотни волгоградцев. Всего за месяц ПФР перечислил около 30 миллионов.