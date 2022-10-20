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Общество20 октября 2022 6:44

В Волгоградской области запланировали ремонт бомбоубежище за 4,5 млн рублей

Заказчиком выступает МВД
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В районе региона отремонтируют бомбоубежище

В районе региона отремонтируют бомбоубежище

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области запланировали ремонт бомбоубежища. Обновить хотят защитное сооружение гражданской обороны в поселке Областной с/х опытной станции Городищенского района. Заказчиком работ выступает районный Отдел МВД, который объявил о проведении аукциона. Начальная цена торгов составляет ровно 4,5 миллиона рублей.

Подрядчику предстоит провести капитальный ремонт защитного сооружения гражданской обороны. После заключения контракта компания должна выполнить все работы до 1 апреля 2023 года. При этом допускается досрочное завершение ремонта.

Заявки для участия в аукционе принимаются до 26 октября.