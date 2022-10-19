В ноябрьские праздники пустят дополнительные поезда из Волгограда в Москву

Четыре поезда пустят дополнительно. Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

В ноябрьские праздники железнодорожники ожидают повышенный спрос на поездки в столицу. Поэтому по маршруту Волгоград - Москва со 2 по 7 ноября пустят по два дополнительных поезда №15 туда и обратно, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Приволжской железной дороги.

Так, поезд №15Ж Волгоград – Москва отправится из города на Волге 2 и 6 ноября 2022 года в 17.13. Поезд №15Й по маршруту Москва – Волгоград из столицы пойдет 3 и 7 ноября. Отправление в 20.10. Билеты уже в продаже.