Волгоградским мобилизованным будут платить от 195 тысяч рублей в месяц

Стало известно, сколько будут платить мобилизованным. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Волгоградской области, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, будут получать от 195 тысяч рублей в месяц. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили специалисты горячей линии «Мобилизация. Волгоградская область». Такое же заявление 19 октября сделал президент РФ Владимир Путин на заседании Совбеза. При этом окончательная сумма выплат будет зависеть от должности, звания и дополнительных надбавок.

После участия в СВО военные получат статус «Ветерана боевых действий». Это даст им много преимуществ уже в гражданской жизни. Волгоградцы смогут претендовать на коммунальные компенсации (50%), освобождение от уплаты налога на имущество, земельного участка, транспортного налога. Также им будет положен дополнительный к основному оплачиваемый отпуск (15 дней), доплаты к пенсии, ежемесячные ветеранские (более 3 тысяч рублей) и другие.