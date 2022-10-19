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Недвижимость19 октября 2022 14:31

В Волгограде 20 октября обесточат улицы в двух районах

Электричество отключат на Красном и в Дзержинском
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Отключения будут локальными.

Отключения будут локальными.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде из-за плановых ремонтов на электросетях и объектах в четверг тысячи жителей вновь проведут несколько часов без света и возможности включить электроприборы. Временно отключат электричество 20 октября 2022 года на четырех улицах в двух районах – Краснооктябрьском и Дзержинском, сообщили сайту volgograd.kp.ru в электросетевой компании «Россети Юг».

На Красном 20 октября локальный блэкаут объявят на Баррикадах. Обесточат четыре дома по адресам: улица Гуртьева,2, проспект Ленина, дома №135, 137 и 139. Света не будет с 13 до 17 часов.

В Дзержинском районе отключения электроэнергии пройдут с 9.00 до 16.00 и затронут дома на улице Зеленогорской, 4 и на улице Республиканской, №15, 19 и 23.