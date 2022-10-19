В Волгограде пройдут общественные слушания по способу ликвидации «Белого моря»

Белое море Химпрома. Фото: АВО

В Волгограде стартовали общественные обсуждения по проекту ликвидации шламонакопителя бывшего «Химпрома», известного как «Белое море». Способ рекультивации загрязненных участков вынесли на суд общественности. Высказать свое мнение по этому вопросу волгоградцы смогут до 27 ноября 2022 года, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете природных ресурсов Волгоградской области.

- Проектная документация будет доступна с 18.10.2022 по 17.11.2022 на сайтах облкомприроды и департамента городского хозяйства администрации Волгограда, - рассказали в ведомстве.

У волгоградцев есть месяц на то, чтобы представить чиновникам свои замечания и предложения. Письмо можно отправить до 27 ноября 2022 включительно по электронной почте: Gh_Gh@vo1gadmin.ru (в теме указать «общественные обсуждения») или направить обычной почтой по адресу: 400001, Волгоград, ул. Ковровская, 16a (департамент городского хозяйства).

Общественные слушания по проекту ликвидации «Белого моря» устроят 7 ноября 2022 года. Волгоградцев ждут в 18 часов в ДК «Патриот» в Кировском районе.

Напомним, шламонакопитель площадью 28,33 гектара рос больше пятидесяти лет. Сейчас там 4 миллиона тонн опасных отходов, в том числе 110 тысяч тонн шлама с высоким содержанием ртути.