В Волгоградской области организуют еще 1000 мест для жителей с Донбасса

В администрации региона состоялось оперативное совещание. Фото: Администрация Волгоградской области.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров после рабочего визита в подшефный Станично-Луганский район ЛНР провел оперативное совещание, которое состоялось 19 октября. На нем были озвучены дополнительные задачи по оказанию помощи жителям Донбасса. В частности, будут созданы еще 1000 мест для беженцев. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в администрации Волгоградской области. Также губернатор поручил разработать предложения в среднесрочный план дальнейшего социально-экономического развития Станично-Луганского района Луганской Народной Республики на 2023-2024 годы.

На территории волгоградского региона у родственников, друзей в пунктах временного размещения живут люди из Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, Украины. Им оказывается всяческая помощь. Андрей Бочаров поручил своим заместителям организовать новые места для размещения беженцев с Донбасса на территории Станично-Луганского района ЛНР и в Волгоградской области. На первом этапе подготовят 1000 мест.

Ранее Волгоградская область способствовала организации в срок начала учебного года в подшефном Станично-Луганском районе, проведению аварийно-восстановительных работ на системах жизнеобеспечения и социальных объектах, обеспечила гуманитарную помощь местным жителям.