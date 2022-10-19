Волгоградец украл у любимой золотые украшения стоимостью 2 миллиона рублей

Полиция возбудила уголовное дело. Фото: Александр ПАНОВ

43-летняя жительница Тракторозаводского района Волгограда обратилась в полицию с заявлением о пропаже 15 золотых украшений стоимостью около 2 миллионов рублей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе городского МВД, под подозрение сразу же попал 38-летний бывший сожитель волгоградки, который и ранее сидел за кражи.

Выяснилось, что в период совместного проживания мужчина систематически брал драгоценности из тайника и сдавал их в ломбард, а деньги тратил на жизнь. Обман вскрылся после расставания, когда женщина заглянула в диван, где лежали ювелирные изделия и не досчиталась большого количества любимых украшений.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчина задержан. За содеянное злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, - добавили в полиции.