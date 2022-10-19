В Волгограде судят работников за рейдерский захват автомастерской

Следователи Волгограда передали в прокуратуру уголовное дело в отношении двух мужчин Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи Волгограда передали в прокуратуру уголовное дело в отношении двух мужчин, обвиняемых в рейдерском захвате автомастерской своего работодателя. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областного СУ СКР, в 2018 году 48-летний сотрудник организации обманом вынудил дочь бизнесмена подписать на него доверенность, тем самым завладев его имуществом.

Впоследствии волгоградец сам стал управлять бизнесом, зарабатывая неплохие деньги. Далее к преступному сговору подключился 46-летний сообщник.

- Используя расчетные счета в банке, обвиняемые искусственно сформировали кредиторскую задолженность перед предпринимателем за поставленную ему продукцию, после чего обратились в суд для взыскания с него денежных средств и процентов, - рассказали в следкоме.

На этом злоумышленники не остановились. Когда завели уголовное дело, они попытались вывезти все арестованное имущество из мастерской, чтобы воспрепятствовать расследованию.

После утверждения обвинительного заключения прокуратура направит дело в суд.