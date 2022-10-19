Прокуратура помогла молодой матери в Волгограде получить пособие на ребенка

Молодая мама получит положенное ей пособие. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде 21-летняя молодая мать не смогла получить положенное женщинам при рождении первенца до 24 лет пособие из-за того, что долго не могла оформить прописку. Прокуратуре Кировского района пришлось защищать права волгоградки в суде. В итоге женщина получит причитающиеся ей 50 тысяч рублей, сообщили сайту volgograd.kp.ru в прокуратуре Волгоградской области.

Для получения пособия в 50 тысяч женщина должна быть моложе 24 лет, постоянно проживать на территории региона и обратиться в соцзащиту в течение шести месяцев после рождения первенца. Как показала проверка прокуратуры, жительница Кировского района подала заявление в июне. Но ей заявили, что она пропустила срок.

При этом молодая мама – сирота. В декабре прошлого года ей дали квартиру, но документы оформляли очень долго, и оформить регистрацию волгоградка смогла только в мае. Суд, как и прокуратура, посчитал эту причину уважительной.