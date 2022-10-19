Группы мобилизованных граждан отправили в зону СВО из Волгоградской области

Фото: Администрация Старополтавского района

Из Волгоградской области в зону специальной военной операции отправились очередные группы мобилизованных. Резервистов 19 октября провожали родные и близкие в Старополтавском и Камышинском районах. Призванным в рамках частичной мобилизации жителям региона выдали продовольственные пайки. Местные жители передали теплые вещи, средства личной гигиены. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в районных администрациях.

К мобилизованным обратились чиновники сельских и районных администраций, которые пожелали военнослужащим крепости духа и возвращения домой здоровыми. В Камышине мобилизованные и их провожающие совершили общую молитву.

- Настоятель часовни пророка Божьего Илии иерей Георгий Родионов благословил парней и окропил их строй святой водой. Затем он призвал всех совершить общую молитву. А матерям, женам, крестным мобилизованных посоветовал каждый день читать 90-й псалом «Живый в помощи вышняго», - отметили в администрации Камышинского района.