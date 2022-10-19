На набережной Волгограда на детей рухнули светящиеся качели

Качели за три года не раз ремонтировали. Фото: мэрия

В среду, 19 октября, желание ребенка покататься на светящихся качелях-бубликах, расположенных на верхней террасе набережной, едва не закончилось трагедией. Кольцо рухнуло на землю вместе с двумя детьми. К счастью, обошлось без серьезных травм. После инцидента на место ЧП приехали специалисты районной коммунальной службы и огородили качели, идет проверка, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда.

- Конструкцию огородили сигнальной лентой, ее эксплуатация также временно приостановлена, МБУ «Волгоградзеленхоз» проводит проверку по факту случившегося, - рассказали в мэрии.

По словам чиновников, эти качели проходят еженедельную проверку. Если находят дефекты, проводят детальное обследование всей конструкции, меняют цепи и карабины. Установили неоновые качели на набережной в декабре 2019-го. За три года все крепления на них поменяли на усиленные, выдерживающие повышенную нагрузку.

В последний раз качели проверяли 13 октября. В тот же день поменяли цепь на кольце, которое расположено рядом с тем, которое обрушилось на детей. По данным «Волгоградзеленхоза», рухнувшие качели на момент осмотра в ремонте не нуждались.