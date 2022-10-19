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Общество19 октября 2022 10:45

Дорога в новом микрорайоне Волгограда готова на 80%

Два новых проезда строят в Родниковой долине по программе «Стимул»
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Новый микрорайон растет.

Новый микрорайон растет.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В активно развивающемся микрорайоне Родниковая долина в Советском районе Волгограда продолжается строительство двух дорог общей протяженностью 700 метров. На сегодня дорога на улице Родниковой готова почти на 80%, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации региона.

На улице Родниковой уже уложили асфальт на основном и дублирующем проездах, вдоль дороги смонтировали линию освещения, замостили и пешеходные дорожки. Сейчас вдоль них монтируют поливочный водопровод, устанавливают ограждение. На проезжую часть наносят разметку. Работы уже вышли на завершающую стадию. На улице №10 до финала еще далеко. Пока там опрессовали основной коллектор ливневки, смонтировали колодцы и бордюры. Сейчас рабочие ставят фонарные столбы и прокладывают сетевой кабель.

Финансируют строительство дорог в новых микрорайонах по программе «Стимул» нацпроекта «Жилье и городская среда». Всего в этом году в регионе возведут пять объектов дорожной и коммунальной инфраструктуры стоимостью 800 миллионов рублей.