Дорога в новом микрорайоне Волгограда готова на 80%

Новый микрорайон растет. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В активно развивающемся микрорайоне Родниковая долина в Советском районе Волгограда продолжается строительство двух дорог общей протяженностью 700 метров. На сегодня дорога на улице Родниковой готова почти на 80%, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации региона.

На улице Родниковой уже уложили асфальт на основном и дублирующем проездах, вдоль дороги смонтировали линию освещения, замостили и пешеходные дорожки. Сейчас вдоль них монтируют поливочный водопровод, устанавливают ограждение. На проезжую часть наносят разметку. Работы уже вышли на завершающую стадию. На улице №10 до финала еще далеко. Пока там опрессовали основной коллектор ливневки, смонтировали колодцы и бордюры. Сейчас рабочие ставят фонарные столбы и прокладывают сетевой кабель.

Финансируют строительство дорог в новых микрорайонах по программе «Стимул» нацпроекта «Жилье и городская среда». Всего в этом году в регионе возведут пять объектов дорожной и коммунальной инфраструктуры стоимостью 800 миллионов рублей.