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Общество19 октября 2022 10:18

Волгоградский Россельхознадзор пресек появление в магазинах опасного корма для кошек

Бизнесмен пытался ввести товар в оборот незаконным путем
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Волгоградский Россельхознадзор пресек появление в магазинах опасного корма для кошек

Волгоградский Россельхознадзор пресек появление в магазинах опасного корма для кошек

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Россельхознадзор по Волгоградской области во время анализа информационной системы «Меркурий» обнаружил попытку ООО «Нео-трейд» поставить в оборот кошачий корм неизвестного происхождения. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, сотрудник организации легализовал товар с грубейшими нарушениями.

- Данный факт свидетельствует о том, что уполномоченным лицом организации вносились сведения, которые не позволяют подтвердить происхождение продукции и безопасность используемого сырья при ее выработке, - уточнили в ведомстве.

Инспекторы оперативно приостановили регистрацию ООО в ФГИС «Меркурий», а ответственному лицу выдали предостережение.