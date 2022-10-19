Волгоградский Россельхознадзор пресек появление в магазинах опасного корма для кошек Фото: Михаил ФРОЛОВ

Россельхознадзор по Волгоградской области во время анализа информационной системы «Меркурий» обнаружил попытку ООО «Нео-трейд» поставить в оборот кошачий корм неизвестного происхождения. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, сотрудник организации легализовал товар с грубейшими нарушениями.

- Данный факт свидетельствует о том, что уполномоченным лицом организации вносились сведения, которые не позволяют подтвердить происхождение продукции и безопасность используемого сырья при ее выработке, - уточнили в ведомстве.

Инспекторы оперативно приостановили регистрацию ООО в ФГИС «Меркурий», а ответственному лицу выдали предостережение.