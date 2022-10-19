«Ситиматик-Волгоград» поделился опытом просветительской работы с педагогами- экологами

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «Ситиматик-Волгоград» поделился опытом эколого-просветительской работы с педагогами-экологами образовательных и дошкольных учреждений региона. Запрос об этом неоднократно звучал от преподавательского состава в ходе проведения регоператором экоуроков в школах областного центра.

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Для обмена опытом по приглашению природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» представители «Ситиматик-Волгоград» приняли участие в семинаре-практикуме «Рекреационный и просветительский потенциал парка. Практическая экология для детей», организованном при поддержке «РусГидро». Участниками экоинтенсива стали преподаватели нескольких волгоградских, волжских и сельских школ, а также Волгоградского социально-педагогического университета. Впервые просветительская деятельность регоператора была представлена воспитателям детских садов.

Для педагогов состоялось знакомство с площадкой корпоративного центра экологического образования и просвещения (ЦЭОП) регоператора с готовой базой наглядных материалов и медиаресурсов для проведения экоуроков о системе обращения с отходами для школьников и студентов. Им была представлена Школа экономики замкнутого цикла «Зеленый круг» - специально разработанная концепция просветительской деятельности компании, в рамках которой, в том числе, был создан ЦЭОП, а также образовательная программа «Организация раздельного сбора отходов в Волгоградской области» для реализации на базе образовательных учреждений региона. Региональный оператор поделился всеми методическими рекомендациями, сценариями и наглядными пособиями для проведения экологических уроков – все они размещены в открытом доступе на сайте «Ситиматик-Волгоград» и могут быть использованы как самостоятельно, так и с привлечением сотрудников регоператора. Учителя проявили живой интерес к площадке центра и планируют проводить на ней занятия со своими учениками.

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Обмен опытом в эколого-просветительской деятельности продолжился на базе экоцентра Лещевский природного парка «Волго-Ахтубинская пойма». Здесь представители регионального оператора провели семинар для педагогов о системе обращения с отходами в Волгоградкой области и раздельном сборе отходов в Волгограде с целью использования данной тематики на уроках экологии в будущем. Были презентованы материалы для экоуроков по каждому виду отходов, наиболее востребованным для вторичной переработки: макулатура пластик, стекло, металл. Подробнее был рассмотрен урок, посвященный пластику, как наиболее многочисленному отходу и популярному у переработчиков вторичному материальному ресурсу. Учителям был продемонстрирован эксперимент с использованием микроскопа по обнаружению микропластика в кипятке после заваривания чайных пакетиков, который также может применяться для наглядности в ходе уроков экологии в школах.

Большой интерес вызвала информация об экопункте «Вторматик», в который можно приносить вторичное сырье и получать за него вознаграждение. Всем были вручены информационные буклеты о правилах приема, ценах на вторсырье и контактах экопункта. Многие школы практикуют соревнования и акции по сбору макулатуры или пластика, поэтому было решено организовать сотрудничество с региональным оператором и сдавать собранное утильсырье во «Вторматик».