В Волгограде в квартире нашли мертвыми двух 17-летних подростков

Врачи не смогли спасти подростков. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Трагедия произошла в Дзержинском районе Волгограда – в одной из квартир многоэтажного дома нашли мертвыми двух 17-летних подростков. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщил источник в экстренных службах.

По предварительной информации, оба юноши могли употреблять запрещенные вещества. Вероятно, в тот вечер несовершеннолетние также приняли наркотики, а когда им стало плохо, вызвали врачей скорой помощи. Однако приехавшие на место медики не смогли спасти приятелей.

В настоящий момент организована проверка, эксперты устанавливают точные причины гибели несовершеннолетних.