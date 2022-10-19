Спортивный директор «Ротора» остался недоволен результатами команды в первом круге

В "Роторе" недовольны своим местоположением в таблице. Фото: СК "Ротор".

Спортивный директор «Ротора» Федор Щербаченко подвел итоги первого круга группы 1 Второй лиги. Он обратился в видеообращение к волгоградским болельщикам. Федор Щербаченко отметил, что хотел бы видеть «сине-голубых» на вершине турнирной таблицы. Сейчас команда из Волгограда занимает третье место.

- С тренерским штабом и игроками мы очень скрупулезно разобрали итоги первого круга и пришли к некоторым выводам. Кое-что у нас получается, «Ротор» забил больше всех мячей – 30. 10 мячей пропустил – это многовато. Были неоправданные потери очков с аутсайдерами, и скажем честно, что пока мы не нащупали свою игру, которую ждут болельщики и специалисты. Это понимает и весь тренерский штаб во главе с главным тренером, - рассказал Федор Щербаченко пресс-службе «Ротора».

До зимней паузы во Второй лиге осталось провести 5 туров. У «Ротора» стоит задача добиться в пяти матчах максимального результата.

- Перед командой стоит задача набрать 15 очков и постараться выйти на первое место, - отметил спортивный директор волгоградского клуба.

Федор Щербаченко поблагодарил волгоградских болельщиков за поддержку. В текущем сезоне домашние матчи «сине-голубых»» всего посетили более 105 тысяч болельщиков. Не остаются футболисты без поддержки и в гостевых играх. 22 октября «Ротор» на «Волгоград Арене» сыграет со «Спартаком» из Нальчика. Начало встречи в 16.00. После 13-ти туров волгоградская команда занимает третье место в таблице с отставанием в 3 очка от лидирующих «Чайки» и «Черноморца».