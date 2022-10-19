Под Волгоградом мужчина угнал машину у сдававшего ему комнату знакомого

Угонщику грозит до 6 лет колонии Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

55-летний владелец «Лады Приоры» из Октябрьского района обратился в полицию с заявлением об угоне его «ласточки», припаркованной во дворе частного дома. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, машина была открыта, при этом автомобилист не видел, как она исчезла.

Стражи порядка оперативно нашли транспортное средство. Как выяснилось, угнал машину 51-летний знакомый, который снимал комнату в доме потерпевшего. Он знал, где находятся ключи.

- В день угона он распивал спиртные напитки и решил воспользоваться чужим транспортным средством, чтобы доехать за добавкой алкоголя. Выкатив «Ладу» с территории домовладения, злоумышленник не смог ее завести в виду технических неисправностей, - уточнили в полиции.

На мужчину возбудили уголовное дело, ему грозит до 6 лет колонии.