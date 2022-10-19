Рекорды по жиму штанги установил волгоградец Юрий Рогачев

На счету Юрия Рогачева два рекорда. Фото: ГУ ФССП России по Волгоградской области.

Волгоградец Юрий Рогачев стал рекордсменом мира по жиму штанги на соревнованиях по силовым видам спорта «Кубок Евразии», которые прошли в октябре в Волжском. Рекордсмен выжал 125 килограммов 12 раз, а в августе спортсмен попал в «Книгу рекордов России» с меньшим весом. Работает рекордсмен младшим судебным приставом, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главном управлении ФССП России по Волгоградской области.

На соревнования в Волжском прапорщик внутренней службы Юрий Рогачев занял первое место, установив мировой рекорд по «Русскому жиму». Он 12 раз выжал 125-килограммовую штангу. До этого рекордсменов в его весовой категории не было, отмечают в ведомстве. А за пару месяцев до этого пристав за минуту одной рукой девять раз выжал штангу весом в 50 килограммов.