Власти не видят предпосылок для массового закрытия торговых центров в Волгограде

Пока парковки у ТЦ полны машин в любое время дня. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Волгоградский бизнес переживает, что возрастающая популярность интернет-магазинов и маркетплейсов приведет к закрытию торговых центров. Но власти так не считают. В Волгоградской области развиваются все форматы торговли, включая онлайн и офлайн. А площадь арендованных помещений в крупнейших ТЦ региона растет, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете промышленной политики, торговли и ТЭК региона.

- С начала 2022 года в 8 крупных ТЦ региона площадь предоставленных в аренду помещений выросла на 3700 квадратных метров по сравнению с январем-октябрем 2021-го. Это свидетельствует о востребованности данного формата торговли и отсутствии снижения деловой активности в торговых центрах, - рассказали в ведомстве.

Всего на сегодняшний день в Волгоградской области работают 18,2 тысячи объектов розничной торговли – это и крупные торговые центры, и небольшие продовольственные и непродовольственные магазинчики. Состояние отрасли профильный комитет мониторит регулярно. По данным анализа динамики арендопригодной площади ТЦ и доли свободных площадей в них, закрытие торговых центров в Волгограде пока не ожидается.