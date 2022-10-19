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Общество19 октября 2022 8:21

Под Волгоградом ДПС остановили машину с группой мигрантов

Граждан Узбекистана выдворили в родную страну
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Граждан Узбекистана выдворили в родную страну

Граждан Узбекистана выдворили в родную страну

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Группу мигрантов, приехавших в Россию из Узбекистана, остановили инспекторы ДПС на трассе в Светлоярском районе. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, трое мужчин и женщина направлялась на «Ладе Ларгус» в сторону города-героя.

- В ходе проверки было установлено, что водитель автомобиля и передвигавшиеся в нем трое пассажиров незаконно находятся на территории РФ, - уточнили в полиции.

Стражи порядка составили несколько административных материалов по статье 18.8 КоАП РФ. По итогам приняли решение выдворить иностранных мигрантов за пределы России.