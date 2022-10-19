Волгоградские войска РХБЗ «спрятали» железную дорогу с военной техникой от условного врага

Фото: ЮВО.

Военнослужащие соединения войск РХБЗ Волгоградской области провели тренировку по защите железнодорожной станции от ударов условного противника. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Южного военного округа, военные прикрыли важный объект аэрозольной завесой с помощью термодымовой машины ТДА-3.

По замыслу учений, бойцы возвращались после выполнения задач в пункт постоянной дислокации на военном поезде.

- Чтобы исключить установление местонахождения подразделений и применение по ним высокоточного оружия, военные химики ЮВО отработали задачи по скрытию подразделений, установив объектовый дымовой экран, - уточнили в ЮВО.

С помощью завеса условный противник не смог бы атаковать с воздуха около двух часов. Таким образом военные защитили технику и личный состав.