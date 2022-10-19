Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия19 октября 2022 7:16

В Волгограде в ДТП на трассе пострадали 3 человека

ДТП случилось на дороге «Волгоград – Каменск-Шахтинский»
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгограде 18 октября в аварии на трассе «Волгоград – Каменск-Шахтинский» пострадали 3 человека. Были госпитализированы 6 человек. В 19.10 31-летний мужчина за рулем «Renault Logan» ехал по второстепенной дороге и стал выезжать на трассу. Иномарка не пропустила автомобиль «ВАЗ-2110», которым управлял 56-летний водитель. Машинам не удалось избежать столкновения. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. От удара автомобиль «Renault» вылетел с дороги.

Травмы получили оба водителя и 43-летний пассажир «ВАЗ-2110». Троих пострадавших скорая помощь увезла в больницу.