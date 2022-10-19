Комитет строительства Волгоградской области возглавила Ольга Бегункова

Фото: пресс-служба АВО.

И вновь в комитете строительства Волгоградской области кадровые изменения. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе региональной администрации, 19 октября ведомство возглавила Ольга Бегункова, до этого исполняющая обязанности главы облстроя.

Ольга Бегункова получила два высших образования по направлениям промышленное и гражданское строительство, финансы и кредит. Работала заместителем стройкомитета, занимала разные руководящие должности. Имеет большой опыт работы.

Отметим, что за последние годы комитет сменил несколько рководителей. В 2020 место Юрия Чувашина занял Юрий Седов. Уже через год ведомство возглавил Евгений Панкин, который покинул свой пост в октябре 2022-го.