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Экономика19 октября 2022 6:41

В Волгоградской области зарплата на 10 тысяч меньше средней по стране

За год волгоградцы стали получать на тысячу рублей больше
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Волгоградцы довольствуют зарплатой, которая ниже среднероссийской на 20%

Волгоградцы довольствуют зарплатой, которая ниже среднероссийской на 20%

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области зарплаты ниже на 20%, чем в среднем по стране. В сентябре 2022 года средняя предлагаемая зарплата в России составила 54 948 рублей. У волгоградцев заработок оказался на 10 тысяч меньше - 44 425 рублей. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные сервиса по поиску работы hh.ru.

По сравнению с сентябрем 2021 года в волгоградском регионе зарплаты в среднем стали больше на 1 174 рублей. По стране рост оказался почти в 2 раза выше - 2 478 рублей.

Самые высокие зарплаты в сентябре в Волгоградской области были предложены в сферах высшего менеджмента (56,4 тысячи рублей в месяц), маркетинге и рекламе (54,4 тысячи) и добычи сырья (53 тысячи).

Среди регионов с самыми высокими средними предлагаемыми зарплатами оказалась Магаданская область (79 719 рублей), Чукотский АО (78 950 рублей), Ямало-Ненецкий АО (76 860 рублей), Москва (76 156 рублей). В Волгоградской области оказались не самые низкие средние доходы. В Республике Адыгея средняя предлагаемая зарплата составила 39 394 рублей, Республике Северная Осетия - 39 991 рубль, Карачаево-Черкесской Республике - 41 273 рублей, Кировской области - 41 310 рублей и Тамбовской области - 41 406 рублей.