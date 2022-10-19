В Волгоградской области зарплата на 10 тысяч меньше средней по стране

Волгоградцы довольствуют зарплатой, которая ниже среднероссийской на 20% Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области зарплаты ниже на 20%, чем в среднем по стране. В сентябре 2022 года средняя предлагаемая зарплата в России составила 54 948 рублей. У волгоградцев заработок оказался на 10 тысяч меньше - 44 425 рублей. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные сервиса по поиску работы hh.ru.

По сравнению с сентябрем 2021 года в волгоградском регионе зарплаты в среднем стали больше на 1 174 рублей. По стране рост оказался почти в 2 раза выше - 2 478 рублей.

Самые высокие зарплаты в сентябре в Волгоградской области были предложены в сферах высшего менеджмента (56,4 тысячи рублей в месяц), маркетинге и рекламе (54,4 тысячи) и добычи сырья (53 тысячи).

Среди регионов с самыми высокими средними предлагаемыми зарплатами оказалась Магаданская область (79 719 рублей), Чукотский АО (78 950 рублей), Ямало-Ненецкий АО (76 860 рублей), Москва (76 156 рублей). В Волгоградской области оказались не самые низкие средние доходы. В Республике Адыгея средняя предлагаемая зарплата составила 39 394 рублей, Республике Северная Осетия - 39 991 рубль, Карачаево-Черкесской Республике - 41 273 рублей, Кировской области - 41 310 рублей и Тамбовской области - 41 406 рублей.