Бывший главный тренер волгоградского «Ротора» отсудил у соцсети 65 миллионов рублей

Фото: СК "Ротор"

Бывший главный тренер «Ротора» Дмитрий Хохлов отсудил у Facebook (социальная сеть запрещена в России, она принадлежит компании Meta Platforms Inc, которая признана в РФ экстремистской) более 65 миллионов рублей. 18 октября Солнцевский районный суд Москвы частично удовлетворил иск наставника волгоградской команды. Соцсеть должна выплатить ему 64,3 миллиона рублей в качестве причиненного вреда имени и 1 миллиона рублей за нанесенный моральный вред. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе суда.

Чуть менее года назад Дмитрий Хохлов был уволен с поста главного тренера «Ротора». В волгоградском клубе специалист проработал с июня по ноябрь. В сентябре прошлого года, когда бывший футболист сборной России еще руководил «Ротором», он решил судиться с социальной сетью. Она блокировала его фамилию при каждом упоминании. Кроме того, отправлялись в бан друзья и знакомые Хохлова, которые писали в постах его фамилию. Футбольный тренер потребовал с соцсети 150 миллионов рублей. Судебный процесс продлился больше года, заседания неоднократно переносились, в итоге иск удовлетворен частично.

Кроме того, социальная сеть должна разблокировать все упоминания фамилии Дмитрия Хохлова.