Дома трех районов Волгограда оставят без света 19 октября

На электросетях продолжаются ремонты. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Жители отдельных улиц трех районов Волгограда останутся без света и современных удобств в среду, 19 октября 2022 года. Из-за ремонтов на электросетях отключат электричество на несколько часов в Дзержинском, Советском и Красноармейском районах областной столицы, сообщили сайту volgograd.kp.ru в «Россети Юг».

В Дзержинском районе в среду среди коммунальных страдальцев с 10 до 16 часов окажутся жители двух улиц: Республиканской, №15, 19, 23 и Зеленогорской, 4.

В Советском районе Волгограда отключения электричества 19 октября пройдут в два этапа. С 13 до 17 часов локальный блэкаут объявят в поселке Кирпичного завода №8, в домах под номерами 1а, 1б, 4, 5, 7, 8, 11, 11а, 27а, 14а, 15-23, 16-22. И с 9 до 17 часов не будет света в домах поселка Горьковский на улицах Волгоградской, №152, 154, Октябрьской, № 1, 5, 7, 4-10 и Терешковой, №1и, 1л, 2, 4, 8.

В Красноармейском в этот день под отключения попадут семь улиц: 50 лет Октября, дома №25 и 27, Адмирала Макарова, №1б-9а, 2а, 2в, Новопортная, №1а, 1-35, 35а, Тросовая, №13, 20, а также переулки Подгорный, №21-23, 16-44 и Тросовый, №2, 2а, и поселок Нагорный, №8, 9, 11.