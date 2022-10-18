Под Волгоградом мачехе грозит до 7 лет тюрьмы за истязание 8-летней падчерицы

Ребенок больше месяца терпел издевательства. Фото: Семен ШПАК

В Палласовском районе Волгоградской области прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд дело о систематическом избиении мачехой малолетней падчерицы. 41-летней женщине за истязание ребенка грозит до 7 лет колонии, сообщили сайту volgograd.kp.ru в прокуратуре региона.

- Также в интересах малолетней предъявлено в суд исковое заявление о компенсации морального вреда, - рассказали в прокуратуре.

По версии следователей СКР, с виду добрая мачеха с мая по июнь 2022 года постоянно истязала 8-летнюю дочь своего сожителя, пока тот был на заработках. Била, обливала ледяной водой, прижигала утюгом, окунала головой в унитаз. В конце июня девочка сбежала из дома через окно и пришла к бабушке, та написала заявление в полицию. Свою вину мачеха признала. Ожидать суда женщина будет в СИЗО.