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Общество18 октября 2022 14:19

В Волгограде обновят две братских могилы защитников Красного Царицына

Мэрия ищет подрядчика, который за 1,4 млн рублей разработает проекты реставрации
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Сначала сделают проект, затем приступят к реставрации. Фото: мэрия

Сначала сделают проект, затем приступят к реставрации. Фото: мэрия

В Волгограде приведут в порядок две братских могилы защитников Красного Царицына, которые расположены на улицах Пугачевской и Милиционера Буханцева. Мэрия объявила аукцион по отбору подрядчика, который за 1,4 миллиона рублей разработает проекты реставрации памятников, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

На проект реставрации мемориала на улице Пугачевской власти выделили 800 тысяч рублей, на второй памятник – еще 600 тысяч. Согласно требованиям контракта, подрядчику нужно провести историко-архивные, архитектурные и библиографические исследования, заложить в смету реставрацию покрытия памятников, ограждений и благоустройство окружающей территории.

По результатам обследования могут добавиться и другие работы. Так как оба памятника относятся к ОКН, у подрядчика должна быть соответствующая лицензия.