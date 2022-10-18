Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 октября 2022 14:09

Под Волгоградом собственник сельхозземель захламил участок бытовым мусором

Россельхознадзор рекомендовал владельцу привести землю в порядок
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Россельхознадзор рекомендовал владельцу привести землю в порядок

Россельхознадзор рекомендовал владельцу привести землю в порядок

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сотрудники Россельхознадзора по Волгоградской области обнаружили в Городищенской районе захламленный земельный участок сельскохозяйственного назначения. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного органа, инспекторы обнаружили горы мусора – осколки бетона, пластиковые бутылки и бытовые отходы. Большая часть покрылась сорняком, в то время как по земельному законодательству собственник обязан ухаживать за ним и использовать во благо – пасти скот или заготавливать сено.

Россельхознадзор выдал владельцу участка предостережение и рекомендовал как можно скорее агротехнические работы и фитосанитарные мероприятия. Профилактические мероприятия позволят соблюсти закон и избежать ответственности за его нарушение.