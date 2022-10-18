Под Волгоградом собственник сельхозземель захламил участок бытовым мусором

Россельхознадзор рекомендовал владельцу привести землю в порядок Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сотрудники Россельхознадзора по Волгоградской области обнаружили в Городищенской районе захламленный земельный участок сельскохозяйственного назначения. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного органа, инспекторы обнаружили горы мусора – осколки бетона, пластиковые бутылки и бытовые отходы. Большая часть покрылась сорняком, в то время как по земельному законодательству собственник обязан ухаживать за ним и использовать во благо – пасти скот или заготавливать сено.

Россельхознадзор выдал владельцу участка предостережение и рекомендовал как можно скорее агротехнические работы и фитосанитарные мероприятия. Профилактические мероприятия позволят соблюсти закон и избежать ответственности за его нарушение.