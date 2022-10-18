Прокуратура держит на контроле проблемы с отоплением в Котово

Батареи нагрелись еще не во всех домах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура держит на контроле проблемы с отоплением в городе Котово, где подачу тепла включили на пять дней позже из-за отсутствия договора на поставку газа в котельные. Районная прокуратура провела проверку и вынесла представление администрации городского поселения, сообщили сайту volgograd.kp.ru в прокуратуре Волгоградской области.

По данным прокуратуры в конце сентября ООО «Тетеревятское» передало в аренду ООО «Тепловая Компания Котово» объекты, обеспечивающие город теплом и горячей водой. Отопительный сезон власти Котово решили начать с 10 октября. Но РСО не заключила договор на поставку газа и сорвала эти планы.

В итоге отопительный сезон в Котово начался только 15 октября. Сейчас тепло стало в социальных объектах и в 119 домах из 127, где есть центральное отопление.