В Волгограде арестовали избившего в поезде двух женщин краснодарца

Мужчина избил двух женщин в вагоне-ресторане Фото: Алексей БУЛАТОВ

По решению суда в Волгограде был арестован житель Краснодарского края, который в поезде устроил дебош и избил двух женщин. Произошло это еще год назад. 23 октября 2021 года поезд «Анапа - Красноярск» ехал по Камышинскому району Волгоградской области. В вагоне-ресторане краснодарец, будучи пьяным, начал матом оскорблять окружающих. Еще он ударил двух женщин, одна из которых была работница вагона-ресторана. Мужчину сняли с поезда на станции «Саратов-1». Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

25 октября 2021 года краснодарцу избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Однако мужчина решил скрыться, в июле этого года его объявили в розыск. 16 октября его задержали и предъявили обвинение. Центральный районный суд Волгограда отправил дебошира в СИЗО до 16 ноября. Постановление не вступило в силу и может быть обжаловано.