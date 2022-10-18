19 октября в Волгоградской области потеплеет до +20 градусов

В Волгоградской области потеплеет до +20 градусов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В среду, 19 октября, синоптики обещают жителям Волгоградской области небольшое потепление. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном Гидрометцентре, температура воздуха достигнет +15 градусов в северных районах и +20 – в южных. Пока в городе-герое и области сохраняется довольно теплая и сухая погода, комфортная для прогулок. Радует волгоградцев солнце и отсутствие дождей.

Накануне в регионе были ночные заморозки, однако в середине рабочей недели в темное время суток ожидается плюсовая температура – от +5 до +10 тепла. Днем синоптики обещают переменную облачность и юго-западный ветер, порывы которого достигнут 8-13 м/с, а местами 9-14 м/с.