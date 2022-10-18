Волгоградская область выполнила план по восстановлению подшефного района ЛНР

Волгоградский губернатор осмотрел восстановленные объекты. Фото: АВО

Волгоградская область полностью выполнила план на 2022 год по восстановлению социальных объектов, дорог и коммунальных систем в подшефном Станично-Луганском районе ЛНР. Главные объекты 18 октября лично проверил губернатор Андрей Бочаров, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе главы региона.

- Сейчас всё выглядит совершенно по-другому: всё, что было, изменилось до неузнаваемости, - подчеркнул по итогам поездки Андрей Бочаров.

Регион помог восстановить Станично-Луганском районе ЛНР семь школ, три садика, ДК, спортзал, уличное освещение. Волгоградские специалисты провели аварийно-восстановительные работы на объектах инфраструктуры, там уже включили отопление. Медики проводят медосмотры. Отремонтировали участки 16 дорог. По словам главы района Альберта Зинченко, это позволило пустить автобусы. В планах на будущее – полное обновление ДК и центральной площади.