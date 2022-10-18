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Происшествия18 октября 2022 11:53

Житель Волгограда пойдет под суд за убийство друга

Мужчина взялся за нож после посиделок со спиртным
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Мужчины поссорились во время посиделок с алкоголем.

Мужчины поссорились во время посиделок с алкоголем.

Фото: Семен ШПАК

В Волгограде 35-летний мужчина пойдет под суд за убийство друга после совместных посиделок со спиртным. Трагедия случилась в июле на улице Тряскина. Следователи Краснооктябрьского района завершили расследование и передали уголовное дело прокурору для утверждения обвинительного заключения, сообщили сайту volgograd.kp.ru в СУ СКР по региону.

По версии следствия, 22 июля этого года ранее судимый 35-летний волгоградец пришел в дом своего 30-летнего приятеля. Мужчины вместе выпили и поссорились. Тогда гость взял на кухне нож, вернулся в зал и ударил хозяина квартиры в ключицу. Ранение стало смертельным.