Волгоградский бизнесмен ожидает массового закрытия торговых центров

По мнению волгоградского предпринимателя, ТЦ теряют посетителей Фото: Эдуард Пальгунов

В ближайшем будущем может произойти массовое закрытие торговых центров, которые не выдерживают конкуренцию с интернет-магазинами. Об этом в своем телеграм-канале написал волгоградский предприниматель Вячеслав Кузьменко. Он отметил, что ТЦ терпят убытки из-за ухода с рынка многих мировых брендов, а индивидуальные предприниматели страдают из-за высокой платы за аренду. Усугубляет ситуацию для них популярность маркетплейсов.

- Маркетплейсы в принципе уже в краткосрочной перспективе добьют весь рынок аренды коммерческой недвижимости, под раздачу попадают не только площади в ТЦ, - отметил Вячеслав Кузьменко.

Люди все чаще заказывают товары в интернет-магазинах из-за возможности доставки курьером на дом, человек может бесплатно отказаться от вещи, если она не подошла. Да и в целом клиент имеет различные преимущества программы лояльности.

- ИПешники с отдельчиками и магазинчиками, да и многие сетевики могут остаться без покупателей. Сворачивание арендаторов в свою очередь снизит трафик в ТЦ и гипермаркеты, где начнут терять клиента все, - добавил волгоградский бизнесмен.