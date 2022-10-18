В Волжском мать осудят за гибель упавшей из окна годовалой дочери

Мать будут судить за смерть дочери. Фото: Кирилл ЧАЩИН

Следователи города Волжского завершили расследование уголовного дела 34-летней матери, полуторагодовалая дочь которой погибла после падения из окна третьего этажа. Женщину обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Дело направили в прокуратуру на обвинительное заключение, сообщили сайту volgograd.kp.ru в СУ СКР по Волгоградской области.

Трагедия случилась 18 августа 2022 года в доме на улице Дружбы, 13. По версии следствия, женщина была дома, но оставила маленькую дочку без присмотра при открытом настежь окне. Любопытный полуторагодовалый ребенок взобрался сначала на спинку дивана, потом на подоконник. Облокотившись на москитную сетку, малышка выпала с третьего этажа. Травмы оказались слишком серьезными, девочка скончалась в больнице.