Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 октября 2022 11:21

В Волжском мать осудят за гибель упавшей из окна годовалой дочери

Следователи СКР завершили расследование уголовного дела
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Мать будут судить за смерть дочери.

Мать будут судить за смерть дочери.

Фото: Кирилл ЧАЩИН

Следователи города Волжского завершили расследование уголовного дела 34-летней матери, полуторагодовалая дочь которой погибла после падения из окна третьего этажа. Женщину обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Дело направили в прокуратуру на обвинительное заключение, сообщили сайту volgograd.kp.ru в СУ СКР по Волгоградской области.

Трагедия случилась 18 августа 2022 года в доме на улице Дружбы, 13. По версии следствия, женщина была дома, но оставила маленькую дочку без присмотра при открытом настежь окне. Любопытный полуторагодовалый ребенок взобрался сначала на спинку дивана, потом на подоконник. Облокотившись на москитную сетку, малышка выпала с третьего этажа. Травмы оказались слишком серьезными, девочка скончалась в больнице.