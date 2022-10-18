В Волгоградской области на фоне мобилизации женщин стали чаще приглашать на работу Фото: "КП" Архив

Волгоградские работодатели после объявления частичной мобилизации стали чаще приглашать на работу женщин. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru проанализировавшие рынок вакансий эксперты hh.ru, спрос на резюме волгоградок с конца сентября вырос до 63%, в то время как доля анкет мужского населения, которыми интересуются рекрутеры, составляет 37%.

Такая ситуация наблюдается по всей стране. Работодатели на 3% чаще стали приглашать представительниц прекрасного пола на собеседования. Чаще требуются специалисты в сфере страхования, фитнеса, безопасности, а также администраторы. Предпочтительный возраст 35-44 и 45-54 лет. При этом в нашем регионе стали лояльнее относиться к соискателям без опыта работы.

- К концу сентября волгоградские компании стали на 2% чаще приглашать на собеседования кандидатов без опыта работы, чем в начале месяца, - отметили эксперты.