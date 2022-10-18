В Волжском временно изменили маршруты автобусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Волжский Волгоградской области до конца октября изменили маршруты движения автобусов. 17 октября в городе-спутнике из-за аварии на теплотрассе перекрыли улицу Карла Маркса на перекрестке с улицей Циолковского. Из-за этого автобусы №2, 3, 4, 15, 51 начали ходить по измененным маршрутам. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в мэрии Волжского.

- Автобусы №2, 3, 4, 15, 51 будут следовать по измененному маршруту от площади Свердлова по проспекту Ленина в прямом и обратном направлении, - отметили в городской администрации.

По измененным маршрутам общественный транспорт будет ходить с 17 по 28 октября включительно. В эти же сроки должен завершиться ремонт теплотрассы.