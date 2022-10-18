В Волгоградской области задержали фуры с контрафактом из Казахстана и Киргизии

Среди подделок были детские игрушки. Фото: Астраханская таможня.

На трассе в Волгоградской области были остановлены три фуры. Во время проведения проверки таможенниками были найдены 6 тысяч контрафактных товаров. В двух грузовых автомобилях из Казахстана было более четырех тысяч подделанных детских игрушек и свыше 1800 тысяч стеклянных чайников. В фуре из Киргизии нашли 1 144 единицы автозапчастей, маркированных брендами известных марок. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Астраханской таможни.

- Контрафактные топливные фильтры и масла для автомобилей располагались в грузовом отсеке транспортного средства среди товаров для дома, - отметили в ведомстве.

Водители грузовых машин не предоставили таможенное оформление товаров на территории ЕАЭС. Изделия были ввезены с нарушением закона. Представители правообладателей подтвердили, что это контрафакт. Сумма ущерба была оценена в 6 миллионов рублей. были возбуждены 10дел об административных правонарушениях.