После иска волгоградского Роспотребнадзора «Ашан» изменил правила продажи на сайте

Заказ через сайт теперь будет больше удовлетворять потребителей. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Волгоградский Роспотребнадзор во время мониторинга нашел нарушения прав потребителей в размещенной на сайте сети гипермаркетов «Ашан» публичной оферте на дистанционную продажу товаров. Большую их часть магазин признал и добровольно устранил в ходе судебного разбирательства в защиту неопределенного круга потребителей в Мытищинском городском суде Московской области, сообщили сайту volgograd.kp.ru в у правлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

- Разбирательство не завершено, так как в стадии рассмотрения находятся еще некоторые условия оферты, по которым согласия между сторонами не достигнуто, - рассказали в ведомстве.

Так, после иска Роспотребнадзора, торговая сеть признала, что при дистанционной торговле продавец несет ответственность за всю информацию о товаре на сайте, включая его цену и наличие, и не может изменять ее постфактум. Также изменили четыре пункта оферты, касающиеся одностороннего отказа от договора со стороны продавца и недопоставки товаров. Плюс к этому магазин признал, что не может устанавливать минимальную сумму для самовывоза, не возвращать клиенту стоимость доставки при возврате товара ненадлежащего качества, а также изменять итоговую стоимость заказа.