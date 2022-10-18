В Волгоградской области за неделю на 7% снизилась заболеваемость ОРВИ

Роспотребнадзор рассказал о заболеваемости ОРВИ в регионе. Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшую календарную неделю число болеющих ОРВИ жителей Волгоградской области снизилось на 7%. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, уровень же заболеваемости в разгар сезона ниже эпидпорога на 37%. На каждые 10 тысяч человек приходится 57 случаев заражения. Чаще всего волгоградцы болеют парагриппом, риновирусами, риносинтициальным вирусом, бокавирусом и ковидом.

На сегодняшний день прививки от гриппа сделали 688 тысяч человек или 28% от общего количества жителей региона. Почти треть вакцинированных – дети. При этом рекомендовано иммунизировать минимум 60% населения.

Детям с полугода, школьникам, учителям, врачам и сотрудникам, которые в процессе работы контактируют с людьми, рекомендуется привиться.

- Прививка против гриппа почти полностью предотвращает тяжелое течение и летальные исходы - поторопитесь её сделать, - рекомендовал Роспотребнадзор.