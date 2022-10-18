В Волгограде депутаты присвоили звания почетных граждан области двум фронтовикам

Евгений Рогов стал почетным гражданином области. Фото: облдума.

18 октября на внеочередном заседании облдумы волгоградские депутаты обсудили вопрос о присвоении званий «Почетный гражданин Волгоградской области» еще двум жителям региона. Накануне 80-летнего Юбилея Сталинградской Победы парламентарии вспомнили про ветеранов. Многие удивились, почему это не было сделано раньше. Теперь в число почетных граждан региона вошли и Евгений Рогов и Виктор Шестель. Оба фронтовика участвовали в Великой Отечественной войне.

При рассмотрении вопроса председатель облдумы Александр Блошкин зачитал биографии ветеранов, хотя большинству в нашем городе их представлять не нужно: участников войны осталось совсем мало. Ранее это почетное звание было присвоено ветерану Михаилу Терещенко, также в списке известные спортсмены, писатели, работники образования и деятели культуры, политики, общественники и другие люди, чей вклад в развитие и прославление региона парламентарии посчитали достойным.

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Великую Отечественную Евгений Рогов встретил 16-летним мальчишкой. Он беззаботно плескался с друзьми в речке, когда пришло известие, что началась война. И даже представить не мог, что через год враг подойдет совсем близко к дому, начнется битва за Сталинград. Евгений Рогов отправился на фронт едва получил аттестат об окончании 10 классов Михайловской средней школы. Боевое крещение принял в калмыцких степях в пехоте красноармейцем-автоматчиком. Затем были курсы младших лейтенантов, Ростов, Севастополь, Крым, Запорожье, Болгария, Румыния. Тысячи верст, сотни боев, два тяжелых ранения. О тех годах напоминает тяжесть орденов и медалей на груди ветерана и осколок от немецкой гранаты, который он до сих пор носит в шее (читать далее).