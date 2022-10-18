В Волгоградском аэропорту ищут взрывное устройство

В Волгограде эвакуировали аэропорт Фото: Екатерина СИМОХИНА

В аэропорту Волгограда 18 октября произошла срочная эвакуация. В 10.26 поступило сообщение о минировании аэровокзального комплекса. Как рассказала сайту volgograd.kp.ru ведущий специалист по связям с общественностью Международного аэропорта Волгограда Анастасия Голодова, по установленному порядку проведена эвакуация пассажиров и сотрудников из здания терминала.

В настоящее время проводится проверка. При этом эвакуация не нарушила расписание волгоградского аэропорта. Самолеты вылетают и приземляются по графику. Задерживаются рейсы «UVT Aero» Казань – Самара – Волгоград и Омск – Волгоград, однако они отложены из-за переноса вылетов в других городах. Из Самары борт ждут в 13.20 вместо 2.30, из Омска – в 20.20 вместо 9.30.

Около полудня проверка экстренными службами была завершена. Сообщение о минировании оказалось ложным. Аэропорт продолжает работу в штатном режиме.