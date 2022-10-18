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Общество18 октября 2022 8:26

Семьям мобилизованных волгоградцев будут оказывать бесплатную юридическую помощь

Регпарламент утвердил дополнительные меры поддержки
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: Волгоградская областная дума

Фото: Волгоградская областная дума

В Волгоградской областной думе 18 октября проходит внеочередное заседание. На нем был принят закон, который устанавливает дополнительные меры поддержки семьям волгоградцев, которых призвали на военную службу в рамках частичной мобилизации. Семьи мобилизованных теперь могут рассчитывать на бесплатную юридическую помощь. Ее будут оказывать Государственное юридическое бюро области, адвокаты и уполномоченные органы региональной власти. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Волгоградской областной думы.

Законом были установлены меры поддержки детей мобилизованных волгоградцев. Школьники 5-11 классов будут обеспечены бесплатным питанием. Двухразовое бесплатное питание предусмотрено для студентов очного отделения государственных учреждений среднего профессионального образования. Также студенты будут ежемесячно получать стипендию в размере 1100 рублей. Кроме того, дети мобилизованных жителей области имеют право на бесплатные сертификаты в здравницы и оздоровительные лагеря.