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Происшествия18 октября 2022 8:20

На юге Волгограда в попавшем в ДТП автобусе пострадал 9-летний ребенок

Еще двум пассажиркам потребовалась медицинская помощь
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Иномарка протаранила автобус.

Иномарка протаранила автобус.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Двух пассажиров автобуса, среди которых 9-летний ребенок, госпитализировали в одну из больниц Волгограда после аварии 17 октября. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по региону, ДТП произошло на пересечении улицы Кабардинской с проспектом Университетском в Советском районе города-героя по вине 39-летнего водителя «Митсубиси Паджеро».

Около девяти часов утра лихач на иномарке ехал со стороны улицы Песчанокопской, а у дома №2 по проспекту грубо нарушил ПДД – пронесся на красный сигнал светофора, после чего и врезался в «Волгабас».

- В результате ДТП двое пассажира автобуса - 9-летний мальчик и 58-летняя женщина были доставлены в больницу, 75-летней пассажирке автобуса была оказана медицинская помощь на месте, - уточнили в полиции.