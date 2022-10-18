На юге Волгограда в попавшем в ДТП автобусе пострадал 9-летний ребенок

Иномарка протаранила автобус. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Двух пассажиров автобуса, среди которых 9-летний ребенок, госпитализировали в одну из больниц Волгограда после аварии 17 октября. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по региону, ДТП произошло на пересечении улицы Кабардинской с проспектом Университетском в Советском районе города-героя по вине 39-летнего водителя «Митсубиси Паджеро».

Около девяти часов утра лихач на иномарке ехал со стороны улицы Песчанокопской, а у дома №2 по проспекту грубо нарушил ПДД – пронесся на красный сигнал светофора, после чего и врезался в «Волгабас».

- В результате ДТП двое пассажира автобуса - 9-летний мальчик и 58-летняя женщина были доставлены в больницу, 75-летней пассажирке автобуса была оказана медицинская помощь на месте, - уточнили в полиции.