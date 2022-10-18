В Волгограде арестовали жителя Приморского края, который изнасиловал девочку

Парень проведет два месяца в СИЗО. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В конце сентября в Волгограде 19-летний житель Приморского края изнасиловал несовершеннолетнюю девочку. Парня объявили в федеральный розыск и задержали. 18 октября 2022 года Краснооктябрьский райсуд Волгограда избрал ему мерой пресечения заключение под стражу. В СИЗО подозреваемый пробудет два месяца - до 21 ноября 2022 года, сообщили сайту volgograd.kp.ru в объединенной пресс-службе судов региона.

По версии следствия, днём 20 сентября 19-летний парень встретил девочку на улице, против воли завел в заброшенный частный дом и надругался над ней. Затем насильник автостопом уехал домой в Приморский край. После объявления в федеральный розыск его задержали. Свою вину на допросе он полностью признал.

Защитник просил суд избрать мерой пресечения подписку о невыезде, так что постановление суда еще может быть обжаловано.