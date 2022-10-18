Волгоградский губернатор встретится с правительством ЛНР

Волгоградские специалисты в ЛНР восстановили скульптурную композицию "Хлеб-Соль". Фото: Администрация Волгоградской области.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 18 октября проводит в Луганской Народной Республике. В рамках рабочего визита он оценит восстановление инфраструктуры волгоградскими специалистами в подшефном Станично-Луганском районе нового субъекта РФ. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в облдамине, Андрей Бочаров также встретится с активом жителей и правительством ЛНР.

- Андрей Бочаров осмотрел восстановленную волгоградцами «визитную карточку» подшефного района — скульптурную композицию «Хлеб-Соль», которая сильно пострадала от обстрелов ВСУ, - отметили в региональной администрации.

Отметим, Волгоградская область взяла шефство над Станично-Луганским районом в июне. Волгоградские специалисты отправились восстанавливать инфраструктуру. Также направляется гуманитарная помощь. Очередная колонна машин с продуктами и техникой отправилась в ЛНР накануне.