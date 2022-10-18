Депутаты облдумы рекомендовали мэрии найти место для парковок в Волгограде

Сейчас мест для парковки в центре недостаточно, считают депутаты. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

По итогам рабочего совещания с чиновниками комитет областной Думы по промышленной политике, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и дорожному хозяйству рекомендовал мэрии Волгограда убрать запрещающие парковку дорожные знаки в центре города и увеличить число парковок, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на документ.

Так, депутаты рекомендовали администрации Волгограда пересмотреть комплексную схему организации дорожного и движения и найти возможность для размещения новых муниципальных парковок общего пользования.

В то же время региональным отделениям «Движения автомобилистов» и «ОПОРЫ РОССИИ» депутаты рекомендовали предоставить предложения по корректировке дорожных знаков, запрещающих парковку и остановку в центре Волгограда, чтобы убрать избыточные запреты.

Также депутаты озаботились судьбой троллейбуса №18 и его контактной сети, в также транспортными концессиями.