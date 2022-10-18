Мобилизованных из Волгоградской области учат управлять беспилотниками

Мобилизованные управляют беспилотниками. Фото: ЮВО

Мобилизованные проходят курс интенсивной подготовки в учебном центре Минобороны РФ в Волгоградской области. На полигоне военнослужащие учатся управлять беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и квадрокоптерами, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Южного военного округа.

Сначала теорию управления беспилотниками призванные в рамках частичной мобилизации волгоградцы изучают в учебных классах. Применяют в обучении и компьютерные программы. После начинается практика на полигоне под руководством опытных инструкторов. В том числе отрабатывают военные полеты при порывистом ветре и плохой погоде.

Учат призванных из запаса и разведке и корректировке огня при помощи квадрокоптеров, и противодействию БПЛА противника с применением станции радиопомех, зенитного и снайперского вооружения. Этим занятиям уделят особое внимание. Их будут проводить регулярно и в малых воинских подразделениях, и в батальонах.